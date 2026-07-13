Chevron Aktie

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WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

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Frühe Anlage 13.07.2026 16:03:54

Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chevron-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Chevron-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 13.07.2016 wurden Chevron-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 106,65 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,376 Chevron-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 654,01 USD, da sich der Wert einer Chevron-Aktie am 10.07.2026 auf 176,40 USD belief. Damit wäre die Investition um 65,40 Prozent gestiegen.

Chevron wurde am Markt mit 351,60 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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