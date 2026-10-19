Chevron Aktie

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WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

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Langfristige Anlage 19.10.2026 16:03:44

Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chevron-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Chevron-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 19.10.2023 wurden Chevron-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 169,10 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Chevron-Aktie investierten, hätten nun 0,591 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 133,05 USD, da sich der Wert eines Chevron-Papiers am 16.10.2026 auf 224,99 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 33,05 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Chevron bezifferte sich zuletzt auf 444,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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