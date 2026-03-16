Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|Lohnende Chevron-Anlage?
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16.03.2026 16:04:16
Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chevron-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Chevron-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Chevron-Papier an diesem Tag 107,64 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 92,902 Chevron-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 13.03.2026 18 285,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 196,82 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 82,85 Prozent gesteigert.
Alle Chevron-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 394,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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