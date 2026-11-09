Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chevron-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Chevron-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Chevron-Papier statt. Der Schlusskurs des Chevron-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 155,02 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Chevron-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,645 Chevron-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 212,61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 137,15 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37,15 Prozent zugenommen.

Chevron markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 418,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at