Chevron Aktie

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WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

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Rentables Chevron-Investment? 07.09.2026 16:03:46

Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chevron von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Chevron eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Chevron-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 102,88 USD. Bei einem Chevron-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,972 Chevron-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Chevron-Aktie auf 208,60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 202,76 USD wert. Damit wäre die Investition 102,76 Prozent mehr wert.

Chevron wurde jüngst mit einem Börsenwert von 412,54 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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