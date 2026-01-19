Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|Lohnender Chevron-Einstieg?
|
19.01.2026 16:04:15
Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chevron von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Chevron-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 94,51 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Chevron-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,058 Chevron-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 175,92 USD, da sich der Wert eines Chevron-Anteils am 16.01.2026 auf 166,26 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 75,92 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Chevron belief sich zuletzt auf 335,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
