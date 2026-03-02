Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|Rentabler Chevron-Einstieg?
|
02.03.2026 16:03:59
Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Chevron-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Chevron-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Chevron-Papier bei 158,62 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Chevron-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,630 Chevron-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 117,74 USD, da sich der Wert einer Chevron-Aktie am 27.02.2026 auf 186,76 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17,74 Prozent angewachsen.
Chevron wurde am Markt mit 373,04 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
