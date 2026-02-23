Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Chevron von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Chevron-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Chevron-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Chevron-Anteile bei 84,91 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Chevron-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 117,772 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Chevron-Papiere wären am 20.02.2026 21 661,76 USD wert, da der Schlussstand 183,93 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 116,62 Prozent erhöht.

Alle Chevron-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 371,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at