Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Chevron von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Chevron-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Chevron-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Chevron-Anteile bei 105,39 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 94,886 Chevron-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 22 347,47 USD, da sich der Wert eines Chevron-Anteils am 30.10.2026 auf 235,52 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 123,47 Prozent angewachsen.

Chevron wurde jüngst mit einem Börsenwert von 466,08 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at