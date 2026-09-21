Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|Frühe Investition
|
21.09.2026 16:03:48
Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Chevron von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Chevron-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 165,19 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Chevron-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 60,536 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 209,51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 682,97 USD wert. Mit einer Performance von +26,83 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Chevron betrug jüngst 413,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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