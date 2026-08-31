Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|Performance im Blick
|
31.08.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Chevron von vor 5 Jahren abgeworfen
Chevron-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Chevron-Aktie bei 96,77 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Chevron-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 103,338 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 859,77 USD, da sich der Wert einer Chevron-Aktie am 28.08.2026 auf 201,86 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 108,60 Prozent vermehrt.
Chevron wurde am Markt mit 399,21 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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