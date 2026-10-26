Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|Hochrechnung
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26.10.2026 16:04:07
Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Chevron von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Chevron-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 114,10 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 8,764 Chevron-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 043,91 USD, da sich der Wert eines Chevron-Anteils am 23.10.2026 auf 233,21 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 104,39 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Chevron bezifferte sich zuletzt auf 459,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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