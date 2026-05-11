Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|Lukrative Chevron-Anlage?
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11.05.2026 16:03:54
Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Chevron von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Chevron-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 106,70 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,372 Chevron-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 702,16 USD, da sich der Wert eines Chevron-Papiers am 08.05.2026 auf 181,62 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 70,22 Prozent zugenommen.
Chevron erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 362,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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