Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|Profitable Chevron-Investition?
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25.05.2026 16:03:44
Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Chevron von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden Chevron-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 136,54 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Chevron-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,732 Chevron-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.05.2026 auf 191,43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 140,20 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 40,20 Prozent erhöht.
Am Markt war Chevron jüngst 381,15 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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