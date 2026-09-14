Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Chevron von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Chevron-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Chevron-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Chevron-Aktie letztlich bei 157,11 USD. Bei einem Chevron-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,365 Chevron-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.09.2026 1 362,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 214,06 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 362,48 USD entspricht einer Performance von +36,25 Prozent.

Chevron markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 421,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at