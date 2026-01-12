Chevron Aktie

Chevron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

Lukrative Chevron-Anlage? 12.01.2026 16:03:35

Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Chevron-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Chevron-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Chevron-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Chevron-Anteile bei 177,08 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Chevron-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 56,472 Anteilen. Die gehaltenen Chevron-Papiere wären am 09.01.2026 9 154,62 USD wert, da der Schlussstand 162,11 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 8,45 Prozent.

Der Börsenwert von Chevron belief sich zuletzt auf 326,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

