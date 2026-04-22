Cisco Aktie

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WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023

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Rentabler Cisco-Einstieg? 22.04.2026 16:04:33

Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cisco-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Cisco-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Cisco-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 28,15 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Cisco-Aktie investiert hat, hat nun 3,552 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 89,70 USD gerechnet, wäre die Investition nun 318,65 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 218,65 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Cisco eine Börsenbewertung in Höhe von 346,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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