Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cisco-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cisco-Aktie Anlegern gebracht.

Am 28.10.2021 wurde das Cisco-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 56,24 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,778 Cisco-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 111,38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 198,04 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +98,04 Prozent.

Jüngst verzeichnete Cisco eine Marktkapitalisierung von 439,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at