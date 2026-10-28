Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|Rentabler Cisco-Einstieg?
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28.10.2026 16:03:51
Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cisco-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 28.10.2021 wurde das Cisco-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 56,24 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,778 Cisco-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 111,38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 198,04 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +98,04 Prozent.
Jüngst verzeichnete Cisco eine Marktkapitalisierung von 439,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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