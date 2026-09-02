Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|Lukratives Cisco-Investment?
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02.09.2026 16:03:59
Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cisco-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Cisco-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Cisco-Aktie an diesem Tag 59,53 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Cisco-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,798 Cisco-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 01.09.2026 1 843,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 109,74 USD belief. Das entspricht einem Plus von 84,34 Prozent.
Der Börsenwert von Cisco belief sich zuletzt auf 436,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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