Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde die Cisco-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,60 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Cisco-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 37,594 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 937,59 USD, da sich der Wert eines Cisco-Papiers am 24.02.2026 auf 78,14 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 193,76 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Cisco eine Marktkapitalisierung von 306,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at