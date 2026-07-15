Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cisco-Aktie Anlegern gebracht.

Am 15.07.2016 wurden Cisco-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 29,82 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Cisco-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,353 Cisco-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 392,66 USD, da sich der Wert eines Cisco-Papiers am 14.07.2026 auf 117,09 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 292,66 Prozent angezogen.

Cisco war somit zuletzt am Markt 469,81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at