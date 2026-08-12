Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|Langfristige Anlage
|
12.08.2026 16:04:17
Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Cisco-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 30,87 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Cisco-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 32,394 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 901,20 USD, da sich der Wert einer Cisco-Aktie am 11.08.2026 auf 120,43 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 3 901,20 USD entspricht einer Performance von +290,12 Prozent.
Am Markt war Cisco jüngst 483,77 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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