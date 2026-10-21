Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|Cisco-Investment im Blick
|
21.10.2026 16:03:39
Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Cisco-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Cisco-Papier letztlich bei 52,93 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Cisco-Aktie investierten, hätten nun 188,929 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 20.10.2026 20 160,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 106,71 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 101,61 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Cisco bezifferte sich zuletzt auf 420,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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