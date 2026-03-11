Cisco Aktie

Cisco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023

Cisco-Performance 11.03.2026 16:04:08

Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cisco-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurden Cisco-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 48,56 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,059 Cisco-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 160,01 USD, da sich der Wert einer Cisco-Aktie am 10.03.2026 auf 77,70 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +60,01 Prozent.

Cisco wurde jüngst mit einem Börsenwert von 306,01 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

