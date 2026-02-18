Cisco Aktie

WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023

Lohnendes Cisco-Investment? 18.02.2026 16:04:17

Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Cisco-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Cisco-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 46,34 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Cisco-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,158 Cisco-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.02.2026 auf 76,85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 165,84 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 65,84 Prozent angezogen.

Am Markt war Cisco jüngst 303,38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

