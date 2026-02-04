Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|Lukrativer Cisco-Einstieg?
|
04.02.2026 16:04:22
Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Cisco-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 61,34 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 16,303 Cisco-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Cisco-Aktie auf 83,11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 354,91 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 35,49 Prozent.
Am Markt war Cisco jüngst 318,19 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cisco Inc.
|
05.02.26
|Börse New York: Dow Jones letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Handel in New York: Dow Jones notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
04.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
03.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
03.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 letztendlich in Rot (finanzen.at)