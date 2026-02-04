Cisco Aktie

WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023

Lukrativer Cisco-Einstieg? 04.02.2026 16:04:22

Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Cisco-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Cisco-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 61,34 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 16,303 Cisco-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Cisco-Aktie auf 83,11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 354,91 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 35,49 Prozent.

Am Markt war Cisco jüngst 318,19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

