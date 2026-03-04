Cisco Aktie

Lohnende Cisco-Anlage? 04.03.2026 16:04:15

Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Cisco eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Cisco-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Cisco-Aktie an diesem Tag bei 63,26 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 158,078 Cisco-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 78,96 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12 481,82 USD wert. Damit wäre die Investition 24,82 Prozent mehr wert.

Alle Cisco-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 313,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Cisco Inc.

Analysen zu Cisco Inc.

13.02.25 Cisco Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Cisco Inc. 69,18 -0,43% Cisco Inc.

13:17 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
11:22 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen

Krieg in Nahost: ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex kann ebenfalls zulegen. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

