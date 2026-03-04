Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Cisco eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Cisco-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Cisco-Aktie an diesem Tag bei 63,26 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 158,078 Cisco-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 78,96 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12 481,82 USD wert. Damit wäre die Investition 24,82 Prozent mehr wert.

Alle Cisco-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 313,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at