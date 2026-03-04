Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|Lohnende Cisco-Anlage?
|
04.03.2026 16:04:15
Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Cisco-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Cisco-Aktie an diesem Tag bei 63,26 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 158,078 Cisco-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 78,96 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12 481,82 USD wert. Damit wäre die Investition 24,82 Prozent mehr wert.
Alle Cisco-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 313,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cisco Inc.
|
04.03.26
|Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
|
04.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
26.02.26
|Dow Jones aktuell: Anleger lassen Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
25.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert (finanzen.at)
|
18.02.26
|Börse New York: Dow Jones schließt im Plus (finanzen.at)
|
18.02.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones notiert im Plus (finanzen.at)
|
18.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Cisco Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cisco Inc.
|69,18
|-0,43%