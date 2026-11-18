Vor 3 Jahren wurde die Cisco-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Cisco-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 47,76 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,094 Cisco-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Cisco-Aktie auf 95,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 199,16 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 99,16 Prozent erhöht.

Alle Cisco-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 372,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at