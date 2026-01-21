Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|Lukrativer Cisco-Einstieg?
|
21.01.2026 16:04:38
Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cisco-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 21.01.2021 wurde die Cisco-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Cisco-Anteile bei 45,11 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 221,680 Cisco-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 260,25 USD, da sich der Wert einer Cisco-Aktie am 20.01.2026 auf 73,35 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 62,60 Prozent angezogen.
Cisco wurde am Markt mit 297,31 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cisco Inc.
|
16:04
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cisco-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gewinne in New York: Das macht der Dow Jones am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
15.01.26