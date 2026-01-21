Cisco Aktie

Lukrativer Cisco-Einstieg? 21.01.2026 16:04:38

Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cisco-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Cisco eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 21.01.2021 wurde die Cisco-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Cisco-Anteile bei 45,11 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 221,680 Cisco-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 260,25 USD, da sich der Wert einer Cisco-Aktie am 20.01.2026 auf 73,35 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 62,60 Prozent angezogen.

Cisco wurde am Markt mit 297,31 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

