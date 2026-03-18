Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|Profitabler Cisco-Einstieg?
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18.03.2026 16:04:11
Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cisco-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Cisco-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Cisco-Papier an diesem Tag 48,80 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 20,492 Cisco-Aktien. Die gehaltenen Cisco-Anteile wären am 17.03.2026 1 624,39 USD wert, da der Schlussstand 79,27 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 62,44 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Cisco bezifferte sich zuletzt auf 312,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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