Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|Lukrative Cisco-Investition?
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29.07.2026 16:03:56
Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cisco von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 29.07.2023 wurde das Cisco-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 52,09 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 191,975 Cisco-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.07.2026 auf 115,58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 188,52 USD wert. Das entspricht einem Plus von 121,89 Prozent.
Cisco wurde am Markt mit 451,41 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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