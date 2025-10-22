Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cisco-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Cisco eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Cisco-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 42,80 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 233,645 Cisco-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2025 auf 70,72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 523,36 USD wert. Damit wäre die Investition um 65,23 Prozent gestiegen.

Cisco war somit zuletzt am Markt 279,08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at