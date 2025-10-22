Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|Cisco-Anlage
|
22.10.2025 16:04:16
Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cisco-Investment von vor 3 Jahren verdient
Cisco-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 42,80 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 233,645 Cisco-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2025 auf 70,72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 523,36 USD wert. Damit wäre die Investition um 65,23 Prozent gestiegen.
Cisco war somit zuletzt am Markt 279,08 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cisco Inc.mehr Nachrichten
|
16:04
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cisco-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.10.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
15.10.25
|NYSE-Handel Dow Jones gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
15.10.25
|Handel in New York: Dow Jones liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
15.10.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cisco-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
14.10.25
|Börse New York: Dow Jones klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
14.10.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
13.10.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Cisco Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cisco Inc.
|60,50
|-0,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert zur Wochenmitte seitwärts. Der deutsche Leitindex steckt leichte Verluste ein. Die US-Börsen zeigen sich kaum verändert. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch in Rot.