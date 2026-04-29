Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cisco von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Cisco-Einstiegs gewesen.

Das Cisco-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Cisco-Aktie an diesem Tag 57,34 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 17,440 Cisco-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 514,82 USD, da sich der Wert eines Cisco-Papiers am 28.04.2026 auf 86,86 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 51,48 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Cisco belief sich zuletzt auf 348,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at