Cisco Aktie

Cisco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Cisco-Anlage? 29.04.2026 16:04:25

Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cisco von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Cisco-Einstiegs gewesen.

Das Cisco-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Cisco-Aktie an diesem Tag 57,34 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 17,440 Cisco-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 514,82 USD, da sich der Wert eines Cisco-Papiers am 28.04.2026 auf 86,86 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 51,48 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Cisco belief sich zuletzt auf 348,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cisco Inc.

mehr Nachrichten