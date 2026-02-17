Coca-Cola Aktie
|Lohnende Coca-Cola-Investition?
|
17.02.2026 16:03:58
Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Coca-Cola-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Coca-Cola-Papiers betrug an diesem Tag 60,12 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coca-Cola-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 16,633 Coca-Cola-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 13.02.2026 1 308,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 78,68 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,87 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola belief sich zuletzt auf 337,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Coca-Cola Co.
|11.02.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
