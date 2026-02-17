Coca-Cola Aktie

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

Lohnende Coca-Cola-Investition? 17.02.2026 16:03:58

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Coca-Cola-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Coca-Cola-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Coca-Cola-Papiers betrug an diesem Tag 60,12 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coca-Cola-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 16,633 Coca-Cola-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 13.02.2026 1 308,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 78,68 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,87 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola belief sich zuletzt auf 337,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Kestutis Zitinevicius / Shutterstock.com

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

Analysen zu Coca-Cola Co.

mehr Analysen
11.02.26 Coca-Cola Kaufen DZ BANK
11.02.26 Coca-Cola Buy UBS AG
11.02.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
10.02.26 Coca-Cola Overweight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Coca-Cola Co. 66,88 1,50% Coca-Cola Co.

