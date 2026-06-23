Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Coca-Cola eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Coca-Cola-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Coca-Cola-Aktie an diesem Tag bei 45,08 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Coca-Cola-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,183 Coca-Cola-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.06.2026 auf 79,53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 764,20 USD wert. Mit einer Performance von +76,42 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Coca-Cola wurde am Markt mit 340,59 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at