Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Coca-Cola-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Coca-Cola-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Coca-Cola-Anteile an diesem Tag bei 60,47 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Coca-Cola-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 165,371 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 153,63 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola-Papiers am 08.06.2026 auf 79,54 USD belief. Das entspricht einem Plus von 31,54 Prozent.

Coca-Cola wurde jüngst mit einem Börsenwert von 342,76 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at