Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Lukrative Coca-Cola-Anlage?
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09.06.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Coca-Cola-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Coca-Cola-Anteile an diesem Tag bei 60,47 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Coca-Cola-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 165,371 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 153,63 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola-Papiers am 08.06.2026 auf 79,54 USD belief. Das entspricht einem Plus von 31,54 Prozent.
Coca-Cola wurde jüngst mit einem Börsenwert von 342,76 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Rob Wilson / Shutterstock.com
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