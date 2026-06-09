Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Coca-Cola-Anlage? 09.06.2026 16:03:50

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Coca-Cola-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Coca-Cola-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Coca-Cola-Anteile an diesem Tag bei 60,47 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Coca-Cola-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 165,371 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 153,63 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola-Papiers am 08.06.2026 auf 79,54 USD belief. Das entspricht einem Plus von 31,54 Prozent.

Coca-Cola wurde jüngst mit einem Börsenwert von 342,76 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Rob Wilson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

mehr Nachrichten