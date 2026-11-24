Vor Jahren in Coca-Cola-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Coca-Cola-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Coca-Cola-Papiers betrug an diesem Tag 58,57 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 170,736 Coca-Cola-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 23.11.2026 16 370,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 95,88 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 63,70 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Coca-Cola eine Börsenbewertung in Höhe von 419,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at