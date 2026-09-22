Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Coca-Cola-Einstiegs gewesen.

Am 22.09.2025 wurde das Coca-Cola-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Coca-Cola-Aktie an diesem Tag bei 66,21 USD. Bei einem Coca-Cola-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 151,035 Coca-Cola-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Coca-Cola-Papiers auf 87,12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 158,13 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 31,58 Prozent vermehrt.

Coca-Cola war somit zuletzt am Markt 379,47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at