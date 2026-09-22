Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Profitable Coca-Cola-Anlage?
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22.09.2026 16:03:38
Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr eingefahren
Am 22.09.2025 wurde das Coca-Cola-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Coca-Cola-Aktie an diesem Tag bei 66,21 USD. Bei einem Coca-Cola-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 151,035 Coca-Cola-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Coca-Cola-Papiers auf 87,12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 158,13 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 31,58 Prozent vermehrt.
Coca-Cola war somit zuletzt am Markt 379,47 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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