Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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Profitable Coca-Cola-Anlage? 18.08.2026 16:03:44

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Coca-Cola-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Coca-Cola-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 44,10 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coca-Cola-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,268 Coca-Cola-Anteilen. Die gehaltenen Coca-Cola-Anteile wären am 17.08.2026 197,23 USD wert, da der Schlussstand 86,98 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +97,23 Prozent.

Der Börsenwert von Coca-Cola belief sich jüngst auf 377,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Rob Wilson / Shutterstock.com

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