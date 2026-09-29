Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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Coca-Cola-Investition 29.09.2026 16:03:48

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Coca-Cola-Aktie Anlegern gebracht.

Coca-Cola-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Coca-Cola-Aktie an diesem Tag 55,98 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Coca-Cola-Aktie investierten, hätten nun 1,786 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 87,18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 155,73 USD wert. Mit einer Performance von +55,73 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola belief sich zuletzt auf 376,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Billion Photos / Shutterstock

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