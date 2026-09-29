Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Coca-Cola-Investition
|
29.09.2026 16:03:48
Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 3 Jahren abgeworfen
Coca-Cola-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Coca-Cola-Aktie an diesem Tag 55,98 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Coca-Cola-Aktie investierten, hätten nun 1,786 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 87,18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 155,73 USD wert. Mit einer Performance von +55,73 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola belief sich zuletzt auf 376,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Billion Photos / Shutterstock
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