Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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Performance im Blick 11.08.2026 16:03:48

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Coca-Cola-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Coca-Cola-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Coca-Cola-Papier bei 56,73 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 176,274 Coca-Cola-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 86,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 312,89 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +53,13 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Coca-Cola eine Börsenbewertung in Höhe von 374,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com

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