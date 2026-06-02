Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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Coca-Cola-Investmentbeispiel 02.06.2026 16:04:01

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Coca-Cola-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Coca-Cola-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 72,00 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,889 Coca-Cola-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Coca-Cola-Aktie auf 78,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 092,22 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9,22 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Coca-Cola eine Börsenbewertung in Höhe von 339,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Kestutis Zitinevicius / Shutterstock.com

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