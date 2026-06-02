Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Coca-Cola-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 72,00 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,889 Coca-Cola-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Coca-Cola-Aktie auf 78,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 092,22 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9,22 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Coca-Cola eine Börsenbewertung in Höhe von 339,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at