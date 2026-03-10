Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Coca-Cola-Aktie Anlegern gebracht.

Die Coca-Cola-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Coca-Cola-Aktie an diesem Tag bei 71,45 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 13,996 Coca-Cola-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 088,87 USD, da sich der Wert einer Coca-Cola-Aktie am 09.03.2026 auf 77,80 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 8,89 Prozent.

Coca-Cola wurde jüngst mit einem Börsenwert von 334,19 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at