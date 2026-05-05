Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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Rentable Coca-Cola-Investition? 05.05.2026 16:04:07

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola-Investment von vor einem Jahr verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Coca-Cola-Investment verdienen können.

Das Coca-Cola-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Coca-Cola-Papier bei 71,70 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coca-Cola-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,395 Coca-Cola-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 109,05 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola-Anteils am 04.05.2026 auf 78,19 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9,05 Prozent angewachsen.

Am Markt war Coca-Cola jüngst 338,36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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