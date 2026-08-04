Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Performance unter der Lupe
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04.08.2026 16:03:47
Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren verdient
Das Coca-Cola-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Coca-Cola-Anteile bei 60,71 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,472 Coca-Cola-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 03.08.2026 auf 86,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 430,74 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 43,07 Prozent.
Coca-Cola erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 377,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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