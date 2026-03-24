Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Coca-Cola-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Coca-Cola-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 51,52 USD. Bei einem Coca-Cola-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,941 Coca-Cola-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 145,79 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola-Anteils am 23.03.2026 auf 75,11 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 45,79 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Coca-Cola betrug jüngst 322,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at