Dow Jones 30 Industrial-Papier Dow-Aktie: Wäre ein Dow-Investment vor 3 Jahren inzwischen rentabel?

Dow-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 48,23 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Dow-Papier investiert hätte, befänden sich nun 207,340 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Dow-Papiere wären am 07.11.2023 10 062,20 USD wert, da der Schlussstand 48,53 USD betrug. Die Steigerung von 10 000 USD zu 10 062,20 USD entspricht einer Performance von +0,62 Prozent.

Der Börsenwert von Dow belief sich zuletzt auf 34,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at