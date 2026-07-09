Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Goldman Sachs-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Goldman Sachs-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Goldman Sachs-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 696,56 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,436 Goldman Sachs-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 478,18 USD, da sich der Wert eines Goldman Sachs-Papiers am 08.07.2026 auf 1 029,64 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +47,82 Prozent.

Goldman Sachs markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 307,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at