Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Goldman Sachs-Investment verdienen können.

Das Goldman Sachs-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 158,81 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Goldman Sachs-Aktie investiert hat, hat nun 6,297 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 175,62 USD, da sich der Wert eines Goldman Sachs-Papiers am 29.07.2026 auf 980,75 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 6 175,62 USD, was einer positiven Performance von 517,56 Prozent entspricht.

Goldman Sachs war somit zuletzt am Markt 306,87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at