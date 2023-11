Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Goldman Sachs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Goldman Sachs-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Goldman Sachs-Anteile letztlich bei 168,10 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Goldman Sachs-Papier investiert hätte, hätte er nun 59,488 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Goldman Sachs-Papiers auf 338,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 145,15 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 20 145,15 USD entspricht einer Performance von +101,45 Prozent.

Der Börsenwert von Goldman Sachs belief sich jüngst auf 109,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at